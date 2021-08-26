АТБ дарит родной Украине на день рождения - 30 га лесов

Корпорация АТБ, управляющая крупнейшей национальной сетью одноименных супермаркетов-дискаунтеров, профинансирует закупку саженцев деревьев для высадки в шести областях Украины 30 га лесов.

Как сообщила корпорация на своем официальном сайте — это ее символический дар Украине в тридцатый юбилей независимости страны. В рамках одной из самых масштабных эко-акций, инициированных АТБ, на протяжении октября-ноября в Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Николаевской областях будут высажены новые леса, а в Одесской и Ивано-Франковской областях эко-инициатива АТБ будет направлена ​​на восстановление лесных насаждений.

“30 гектаров леса — в подарок стране! Именно такую эко-инициативу мы запускаем к 30-летию независимости Украины! В октябре-ноябре украинские лесничества высадят подаренные компанией деревья в лесах тех областей, которые больше всего нуждаются в нашей помощи.

Свыше 180 тысяч новых саженцев и сеянцев появятся в Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Одесской, Николаевской и Ивано-Франковской областях! Тем самым мы делаем свой вклад в сохранение и спасение наших лесов и экосистемы страны.

Такая важная и ответственная миссия будет реализована в партнерстве с Государственным агентством лесных ресурсов, в планах которого увеличение площади украинских лесов до 1 млн.га. Призываем весь украинский бизнес присоединяться к нашей инициативе по восстановлению лесных насаждений!

Сегодня эко-сознание переросло понятие модного тренда и становится необходимостью в деятельности любой компании. Поскольку забота об окружающей среде и экологии относятся к целям устойчивого развития любого бизнеса.

“Сегодня эко-сознательность украинцев повышается в геометрической прогрессии! Приятно видеть, как социально ответственный бизнес приобщается к повышению лесистости нашей страны. Ежегодно лесоводы самостоятельно высаживают около 200 млн деревьев. В рамках инициативы Президента „Зеленая страна“ должны высадить еще больше: 1 млрд новых лесов за три года, а за следующие 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн га. Это амбициозный, но вполне реальный план. Предлагаем всем желающим приобщаться к этому проекту. Будущее Украины в руках каждого из нас”, — прокомментировал инициативу и финансовую помощь корпорации АТБ Юрий Болоховец, председатель Гослесагентства Украины.







