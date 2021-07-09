Кофе - хорош, но чай-латте - не хуже

Эксперты назвали пряный напиток, который может уменьшить вероятность опасных заболеваний и увеличить продолжительность жизни, сообщает Express. Обладающим такими свойствами оказался чай латте с куркумой, содержащий мощные ингредиенты, помогающие уменьшить шанс диабета, болезни Альцгеймера и некоторых видом онкологии, пишет lenta.ua.

Исследователи выяснили, что куркумин может быть эффективен для защиты мозга. В ходе исследования ученые разделили участников на две группы – испытуемые из первой принимали 90 миллиграммов куркумина дважды в день, из другой – пдацебо. После этого эксперты наблюдали за ними на протяжении полутора лет.

Оказалось, что участники из первой группы продемонстрировали улучшение тестов памяти на 28% за период наблюдений. В группе плацебо улучшений не зафиксировали.

Согласно результатам многих исследований, чай латте с куркумой наделен широкими противовоспалительными и прочими свойствами против рака.