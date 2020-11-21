"Поддержать"
Тренды:
Новости
Какапо стал птицей года в Новой Зеландии: он умеет притворяться кустом
ГБР расследует бесперспективное дело "о госперевороте" на Майдане по заявлению Рената Кузьмина
Антиковидный шлем разработали в Канаде, и его уже можно купить
Гражданская война в Эфиопии может повлиять на ситуацию во всем мире
Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул ультиматум мусульманам Франции
Кого вакцинируют от COVID-19 первыми и сколько будет стоить вакцина
Кравчук объяснил, что делать для мира на Донбассе: "Нас там нет..."
Лана Зеркаль про "Северный поток-2": "Я не верю в этот проект..."
Украина отметила День Достоинства и Свободы
Коронавирус в Украине: вакцина, хищения денег, карантин
Карантин действует, но в Великобританию мы летать будем, сообщил Пристайко
У Украины будет Большой Герб: конкурс, эскизы и варианты
За пребывание без защитной маски в общественном месте отныне будут штрафовать
Невыплата пенсий в ОРДЛО законна: ЕСПЧ на стороне Украины
Дела Майдана расследуются семь лет, Венедиктова комментирует
Все новости
Политика

Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул ультиматум мусульманам Франции

21:00, 21 ноя 2020
54
Версия для печати

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз раскритиковал положение дел с экстремизмом во Франции. Накануне он и глава МВД страны Жеральд Дарманен провели совещание с лидерами исламских религиозных общин, пишет Le Figaro.

На встрече политики были крайне категоричны и буквально «давили» на представителей мусульманского сообщества, дабы те пошли на требования властей. Отмечается, что Макрон и Дарманен выдвинули мусульманам ультиматум: в течение двух недель они должны «покориться ценностям Республики и поставить их выше своих духовных убеждений».

Также Макрон ознакомил представителей мусульманских общин с уставом, который предполагает на безальтернативной основе запрет на домашнее обучение, обязывает относиться к критике ислама, как к выражению свободы слова, и признание французских законов выше законов шариата. Кроме того, мусульманский организациям запретят получать финансовую помощь из других стран.

В уставе, как пишет французское издание, особо подчеркивается, что все предлагаемые меры направлены, в первую очередь, на представителей исламского вероисповедания, но будут применяться по отношению ко всем группам населения в равной мере.

Напомним: в конце октября на территории нескольких городов во Франции произошла серия терактов на фоне конфликта президента страны Эммануэля Макрона с мусульманскими общинами. В результате нападений погибли три человека. Глава государства заявил о «кризисе ислама» и пообещал серьезно разобраться в этом вопросе.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Мультимедиа
Смотреть еще
Видео / Общество / Природа
Вчера, 23:30
Какапо стал птицей года в Новой Зеландии: он умеет притворяться кустом
Какапо стал птицей года в Новой Зеландии: он умеет притворяться кустом
Антиковидный шлем разработали в Канаде, и его уже можно купить
Антиковидный шлем разработали в Канаде, и его уже можно купить
Кравчук объяснил, что делать для мира на Донбассе: "Нас там нет..."
Кравчук объяснил, что делать для мира на Донбассе: "Нас там нет..."
Дела Майдана расследуются семь лет, Венедиктова комментирует
Дела Майдана расследуются семь лет, Венедиктова комментирует
Смерть беларуса Бондаренко: Украина и Евросоюз осуждают насилие и требуют наказания для убийц
Смерть беларуса Бондаренко: Украина и Евросоюз осуждают насилие и требуют наказания для убийц
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще