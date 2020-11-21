Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул ультиматум мусульманам Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз раскритиковал положение дел с экстремизмом во Франции. Накануне он и глава МВД страны Жеральд Дарманен провели совещание с лидерами исламских религиозных общин, пишет Le Figaro.

На встрече политики были крайне категоричны и буквально «давили» на представителей мусульманского сообщества, дабы те пошли на требования властей. Отмечается, что Макрон и Дарманен выдвинули мусульманам ультиматум: в течение двух недель они должны «покориться ценностям Республики и поставить их выше своих духовных убеждений».

Также Макрон ознакомил представителей мусульманских общин с уставом, который предполагает на безальтернативной основе запрет на домашнее обучение, обязывает относиться к критике ислама, как к выражению свободы слова, и признание французских законов выше законов шариата. Кроме того, мусульманский организациям запретят получать финансовую помощь из других стран.

В уставе, как пишет французское издание, особо подчеркивается, что все предлагаемые меры направлены, в первую очередь, на представителей исламского вероисповедания, но будут применяться по отношению ко всем группам населения в равной мере.

Напомним: в конце октября на территории нескольких городов во Франции произошла серия терактов на фоне конфликта президента страны Эммануэля Макрона с мусульманскими общинами. В результате нападений погибли три человека. Глава государства заявил о «кризисе ислама» и пообещал серьезно разобраться в этом вопросе.