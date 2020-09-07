Курс валют

Новости

Все новости
Политика / Криминал
Вчера, 18:30
64
Версия для печати

Навальному лучше, его вывели из искусственной комы, но он еще молчит

Состояние здоровья российского опозиционера Алексея Навального, который находится на лечении в немецкой больнице Charité, улучшилось, мужчину вывели из искусственной комы, сообщает пресс-служба Charité.

“Пациента вывели из медицинской комы и отключили от ИВЛ. Он реагирует на словесные раздражители. Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления”, - говорится в сообщении.

В больнице заверили, что лечащие врачи поддерживают тесный контакт с женой Навального.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. С тех пор он находится в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что произошедшее не является отравлением. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. После его ввели в искусственную кому.

Соратники Навального считают, что он был отравлен и заявляют, что это связано с его политической деятельностью. В Кремле отрицают причастность к инциденту с политиком.

2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы “Новичок”.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Замки Украины: воссоздана в 3D-формате Звягельская крепость
Полёт на Марс всё ближе: SpaceX успешно испытала прототип марсианского корабля
Черноморский одесский яхт-клуб вместе с ВМСУ возродили парусные гонки до Змеиного
"АН-178" на предприятии "Антонов" впервые собран без российских деталей
Орнитологи целый месяц кормили с дрона осиротевшего птенца белоголового сипа
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт