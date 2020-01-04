Денисову просят взять дело Шеремета под личный контроль

Активисты, родные и защитники Юлии Кузьменко передали в Секретариат Уполномоченного ВР по правам человека жалобу относительно нарушений прав врача и волонтера, подозреваемой в причастности к убийству Шеремета и других подозреваемых по делу. Об этом информирует сообщество FreeDrYuliaKuzmenko.

"С чем мы обратились к Людмиле Денисовой? С просьбой взять под собственный контроль дело Шеремета и следить за нарушениями прав задержанной Юлии Кузьменко. Ведь элементарные права должны быть гарантированы государством для каждого человека", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основные пункты заявления следующие (приводим текст полностью):

"1. Нарушено право д-ра Кузьменко как человека во время задержания. Она не имела доступа к воде, еде и нормальному отдыху во время задержания и во время судебного заседания.

2. Нарушен принцип презумпции невиновности – несмотря на то, что ни один человек не может считаться виновным до момента доказательства его вины, министр МВД, Генпрокурор и Президент объявили ее виновной публично по телевидению.

3. Нарушено право д-ра Кузьменко на справедливый и беспристрастный суд в разумные сроки. Прокуроры саботировали рассмотрение дела в суде, ограничивали ее защитника.

4. Права д-ра Кузьменко как задержанной нарушаются до сих пор. В ИВС ее удерживают больше, чем определено законом (21 день вместо 3 суток), не дают увидеться с родными.

5. Права д-ра Кузьменко как подсудимой нарушаются. По состоянию на сейчас адвокату до сих пор не дают ознакомиться со всеми материалами дела, озвученным МВД публично".







