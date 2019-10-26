"Слуги" на весь мир оскандалились с подкупами и взятками

Сплетни и слухи о том, что 11 честных и неподкупных "новых лиц"из Зе-команды взяли большие деньги за обещание голосовать в интересах плательщиков - не утихают. Как и о том, что все депутаты монобольшинства получают дополнительные средства за свою работу в конвертах из рук Богдана - от 5 до 25 тыс. долларов в зависимости от "стоимости фантика".

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия для расследования коррупционного скандала в парламентском финансовом комитете водил таинственного свидетеля (нардепа, которому предлагали взятку за внесение на рассмотрение законопроекта в защиту монополии коррупционных "площадок Яценко") в СБУ для дачи объяснений и показаний.

Однако свидетеля надо было вести в НАБУ или САП.

Это выяснилось в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал, что этим делом занимаются именно САП и НАБУ. Они открыли уголовное производство по факту публикации в "Украинском правде", подозреваемых в деле еще нет, идет следствие. А вот народные депутаты к ним заявления не подавали.

Холодницкий посоветовал Арахамии привести свидетеля именно к ним, а не в СБУ.

Также Холодницкий сообщил, что трое нардепов уже обратились к ним, чтобы дать показания. Одна из них – Ольга Василевская-Смаглюк, об этом она сообщила публично в соцсети.

"За эти сутки (после открытия производства) ко мне на прием записались несколько человек, которые выразили желание дать объяснения по этому делу. Это народные депутаты. Трое. Монобольшинство. Первая, кто обратился, - Ольга Василевская-Смаглюк. Я это говорю, потому что она сама уже об этом написала (в соцсети)", - сказал Холодницкий.

Кто остальные двое – тайна следствия, пояснил руководитель САП.

Присутствующие во время эфира программы нардепы Давид Арахамия и Александр Дубинский также изъявили желание дать показания в САП или НАБУ.

Холодницкий также отметил, что в НАБУ есть профессиональный сертифицированный полиграф, где можно пройти тест, который будет учтен во время следствия, а не устраивать так называемые медийные шоу с прохождения тестирования на детекторах лжи.

Напомним, раньше САП из-за распространенной в СМИ информации открыла уголовное производство по факту возможной коррупции среди народных депутатов. Расследуется возможное получение взятки 11 народными депутатами, членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что депутаты фракции "Слуга народа", а именно члены финансового комитета, должны пройти детектор лжи. Все из-за того, что комитет завалил антикоррупционный законопроект. В свою очередь экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что за это депутаты от "Слуги народа" могли получить до 30 тысяч долларов.

Речь идет о законопроекте № 2047 "О ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости". Он предлагает отменить работу так называемых электронных площадок, через которые оценщики и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в Единую базу. Услуга платная, цена колеблется от 680 до 1800 грн за одну операцию.

"По состоянию на 18.07.2019 г. с населения в пользу площадок было взыскано минимум 584,8 млн грн, то есть больше миллиона гривен в день "с воздуха", - заявляют авторы проекта, которыми являются депутаты от "Слуги народа" и "Голоса".

В то же время действующие электронные площадки СМИ связывают с народным депутатом Антоном Яценко.

Источник: ТСН







