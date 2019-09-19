За последние пять лет инвестиции в украинский АПК выросли вдвое

За последние пять лет объем капитальных инвестиций в агросектор Украины вырос на 65%. Так, в 2018 году в агросектор Украины было направлено 65,1 млрд грн капитальных инвестиций, тогда как в 2014 году - было только 39,5 млрд грн.

Всего за последние 5 лет в украинском АПК было направлено 280,3 млрд грн капитальных инвестиций. Львиная доля средств - 135,4 млрд грн, было направлено в агросектор Украины в 2017 и 2018 годах. К слову отметим, что именно в 2017 году был изменен способ поддержки аграрной отрасли - вместо спецрежима возмещения НДС были введены государственные дотации и программы поддержки аграриев.

Больше всего средств в 2018 году вкладывали аграрии в выращивание однолетних и двухлетних культур (52,5 млрд грн), а также животноводство (9,4 млрд грн).

Напомним, в прошлом году инфраструктуру в АПК обновили 15 предприятий: "Прогресс", "Винницкая птицефабрика" (МХП), "Генетик-Инвест", "Урманское", "Аграрная компания 2004", МВК "Екатеринославский", ВК "Днепровский", КФХ "Мечта", ООО "ГФУ Агро", ФГ "Персей Агро", ООО "Селекционный центр свиноводства", ФХ "Агротрейд 2006", ООО "Марлен КД", ООО "Агро Рось", ООО "Кищенцы".

Все они получили дотации от государства по бюджетной программе "Государственная поддержка животноводства, хранения и обработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры".

Больше инвестировал "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. Его "Винницкая птицефабрика" потратила 2 млрд грн на развитие животноводческих комплексов.

Источник: agribusinessinukraine







