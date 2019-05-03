В Гарварде представлена новая система молекулярного хранения информации

Современный информационный век называется так неслучайно – по мере того, как информация возрастает в своих объемах, точно так же возрастает и необходимость каким-то образом ее сохранять, переписывать и запоминать.

Традиционные методы и технологии сохранения и передачи информации постепенно раскрывают свои барьеры и ограничения, заставляя исследователей квантовых систем и аналитиков искать новые пути решения в органике – именно поэтому команда талантливых специалистов из Гарвардского Университета представила сегодня результаты своего нового интересного исследования, посвященного возможности хранить и передавать информацию при помощи органических молекул.

Однако в отличие от почти что аналогичного процесса передачи и хранения цифровой информации при помощи ДНК-молекул, в основе нового эксперимента лежало использование так называемых олигомолекул – молекул с малой молекулярной массой и способных за счет этого передвигаться чрезвычайно быстро. Сам процесс нанесения цифровой информации в молекулы почти повторяет опыт ученых, сумевших перенести ее в ДНК, однако в новой методике, сами олигомолекулы выступают в качестве индивидуальных битов данных.

Будучи помещены на специальную тестовую микроплату, эти молекулы считываются специальным массовым спектрометром, который измеряет не только саму массу молекул, но также их присутствие в системе двоичного счисления. Таким образом, если молекула присутствует в одном из 384 колодцев данных на микроплате, она функционирует в качестве единицы, а если отсутствует, то спектрометр считывает нуль. При помощи такой системы, ученым удалось произвести несколько сеансов передачи, чтения и записи цифровой информации.

Что касается скоростей, то тут им удалось достичь показателя в 20 битов в секунду, что равняется суммарному показателю сеанса в 400 Кб цифровых данных при точности в 99.9% — а это невероятно точный показатель для такой экспериментальной системы. Стоит отметить, что специалисты из Гарварда указывают на то, что пока их система лишена определенных функций и возможностей, так что работа по ней еще предстоит немалая.

Источник: https://fainaidea.com







