Украина и Турция реализуют совместные танковые и авиационные проекты

В рамках международной оборонной выставки IDEF-19, которая проходит в Стамбуле, состоялась встреча Генерального директора ГК "Укроборонпром" Павла Букина и заместителя секретаря СНБОУ Сергея Кривоноса с главой Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром, информирует Цензор.НЕТ.

Турецкая сторона подчеркнула, что партнерство между двумя странами в сфере оборонных технологий достигло стратегического уровня. Господин Демир отметил важность увеличения количества успешных совместных проектов. В частности глава Секретариата оборонной промышленности Турции отметил, что с помощью ГК "Укроборонпром" Турция создает новый боевой танк, а также решает вопрос двигателей для бронетехники и БПЛА.

Кроме того, Демир отметил перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества в области авиации, в частности, вспомнив о первой партии ударных БПЛА, переданную Украине. По его словам Украина и Турция уже реализуют масштабные авиационные проекты, сейчас идут соответствующие переговоры, важные для обеих стран.

Украинские представители подтвердили важность сохранения и развития достигнутого уровня двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Напомним, что Турецкая Республика является одним из важнейших партнеров украинского оборонного комплекса и благодаря разветвленному сотрудничеству уже существуют конкретные проекты по многим направлениям военно-технического сотрудничества. В частности речь идет о сотрудничестве в сфере современных цифровых технологий, ударных БПЛА, управляемого высокоточного оружия и тому подобное.

В первый день международной оборонной выставки IDEF-2019 в Стамбуле, представителями ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", парафирован контракт с турецкой государственной корпорацией "Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu" ("MKEK") на поставку 120-мм ствольных управляемых ракет "Конус" производства ГП "ГККБ "Луч". в течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки 120 мм управляемых ракет "Конус" и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки. Впоследствии в результате частичного трансфера технологий украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK.







