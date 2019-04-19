Рубикон головного мозга: перейти нельзя остаться

Всё когда-нибудь заканчивается. И безвозвратно уходит в прошлое. И мы не хотим потом возвращаться, не хотим анализировать, не хотим окунаться в чувство вины. Мы все сваливаем на судьбу, на то, что мы маленькие люди и ничего не решаем. Мы миллионным хором взываем к небесам - "А что я мог сделать один?"

У нас осталось чуть больше сорока часов для того, чтобы принять решение.

Какой-то сакральный сороковник: поблуждаем, порезвимся, поглядим, как два странных человека устроят нам странное представление для того, чтобы заставить нас странно поступить, а потом всю жизнь маяться вопросом: а если бы галочку да поставить бы в другую клеточку?

Но история не терпит сослагательного наклонения и наша галочка будет в ней прописана пером, след от которого не вырубить никакими обстоятельствами, никакими надеждами и никакими шуточками.

Два дня и две ночи простоять, продержаться и - не промахнуться, не ошибиться клеточкой.

Не думаю, что мы все ощущали какую-то ответственность, когда выбирали Кучму, потому что время было каким-то иллюзорно-мирным. А потом оно превратилось в эпоху Отсеченной Головы...

А в 2004-м году мы деали выбор в оранжевом тумане, в упоении свободы выбора, в уверенности, что всесильны и уже схватили кого-то там за бороду. А потом оказалось, что эта борода - принадлежит дону Карабасу.

В 2014-м мы гнали этого дона аж до самого Дона, шли под пули, прикрываясь пластиковыми щитами, насмерть стояли в ДАПе и снова верили, что теперь-то уж точно все всерьёз и навсегда... А потом оказалось, что всё это фарс, шоу, насмешка и просто матрица, которой из-за ширмы управляет маленький толстенький человечек с помощью зеленых очков: снимаешь их - и все изумруды становятся просто дешевыми стекляшками...

Правда, снять не так просто. Потому что они приросли. И теперь, чтобы увидеть мир таким, каков он на самом деле - нужно отдирать эти очки от себя с мясом.

Возможно, там, на стадионе "Олимпийском" произойдет чудо, и зелёные линзы исчезнут, разобьются на мелкие кусочки, освободят наш разум...

Возможно...

А возможно - через очередные пять пропащих лет мы снова увидим нечто противоположнрое тому, чего сейчас ожидаем...

Вам не страшно?

Мне не страшно, но...

Как сказал однажды в своей эпиграме на некоего поэта Курицына, покусившегося на Пушкина, длинноногий, длиннолицый и очень умный советский юморист Иванов - предчувствие томит великого поэта...

Сегодня предчувствие томит всех, кто еще не разучился думать.

А время неумолимо приближает нас к Рубикону...

Ирина Шевченко, Харьков, InfoKava

