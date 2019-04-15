Курс валют

» » Горит знаменитый собор Парижской Богоматери. ОБНОВЛЯЕТСЯ

Новости

Все новости
Главные новости / Происшествия
Сегодня, 17:00
0
Версия для печати

Горит знаменитый собор Парижской Богоматери. ОБНОВЛЯЕТСЯ

В столице Франции загорелся легендарный Собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари. Как сообщает TVA, причина пожара может быть связана с ремонтом исторического здания.

Предварительно, огонь возник на верхних уровнях здания, где сейчас проводят ремонтные работы.

В прошлом году католическая церковь во Франции обратилась с настоятельным призывом выделить средства на спасение собора, который начал разрушаться. По словам официальных лиц, в настоящее время ведется крупная операция по борьбе с пожаром, территория вокруг здания в центре Парижа очищена, сообщает BBC.

Около 21.00 (Киевское время) упала легендарная базилика собора - спасти ее не удалось.

Очевидцы тем временем публикуют видео инцидента в соцсетях. На них можно видеть, что огонь охватил крышу здания.

Собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163—1345 годов. Алтарная часть освящена в 1182 году. Обретению славы и спасению собора от разрушения во многом способствовал одноимённый исторический роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году.

Источник: bbc


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт