Горит знаменитый собор Парижской Богоматери. ОБНОВЛЯЕТСЯ

В столице Франции загорелся легендарный Собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари. Как сообщает TVA, причина пожара может быть связана с ремонтом исторического здания.

Предварительно, огонь возник на верхних уровнях здания, где сейчас проводят ремонтные работы.

В прошлом году католическая церковь во Франции обратилась с настоятельным призывом выделить средства на спасение собора, который начал разрушаться. По словам официальных лиц, в настоящее время ведется крупная операция по борьбе с пожаром, территория вокруг здания в центре Парижа очищена, сообщает BBC.

Около 21.00 (Киевское время) упала легендарная базилика собора - спасти ее не удалось.

Очевидцы тем временем публикуют видео инцидента в соцсетях. На них можно видеть, что огонь охватил крышу здания.

Собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163—1345 годов. Алтарная часть освящена в 1182 году. Обретению славы и спасению собора от разрушения во многом способствовал одноимённый исторический роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году.

Источник: bbc



