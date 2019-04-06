Родители детей с синдромом Дауна требуют извинений от Зеленского

Родители детей с синдромом Дауна обратились с открытым письмом к кандидату на пост президента Владимиру Зеленскому с требованием извиниться за оскорбительные слова, которые он использовал в своем сериале "Слуга народа" в отношении людей с синдромом Дауна и инвалидностью.

Открытое письмо разместила у себя на странице в Facebook мать мальчика с синдромом Дауна Светлана Махно, сообщает Центр информации о правах человека.

Возмущение родителей вызвали слова одного из героев сериала "Слуга народа", сопродюсером которого является Владимир Зеленский.

"В вашем фильме "Слуга народа-3 "на 55-й минуте 21-й секунде первой серии в оскорбительном контексте употреблены слова "дебилы", "олигофрены" и "дауны". Эти слова являются или диагнозами, или частями диагнозов людей с инвалидностью. И применять их по отношению к человеку может только врач при наличии достаточных для этого оснований. Применение медицинских терминов не по назначению в бранном контексте является дискриминирующим, недопустимым и унижающим достоинство человека", - написали родители "солнечных" детей.

В письме родители объясняют Зеленскому, почему не следует использовать медицинские диагнозы как оскорбительные слова.

"По статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире с синдромом Дауна рождается каждый 700-й младенец. Это соотношение является почти постоянным для всех стран, климатических зон и социальных слоев. Ребенок с синдромом Дауна может родиться в любой семье, в том числе и в вашей. В семье французского президента Шарля де Голля родилась и воспитывалась дочь Анна, которая имела трисомию. Внук российского президента Бориса Ельцина Глеб Дьяченко, так же как и дочь известного политика Ирины Хакамады Мария, также являются носителями дополнительной хромосомы", - объясняют кандидату в президенты возмущенные родители.

Напоследок они требуют от Зеленского извиниться за эти слова, перестать употреблять подобные высказывания в выступлениях и киносценариях, а также соблюдать закрепленные в Конституции Украины принципы уважения достоинства человека и недискриминации по медицинским признакам людей.

"Надеемся на адекватную реакцию взрослого человека на наше обращение и избежать в дальнейшем применения любых дискриминационных необдуманных высказываний, которые могут нанести моральный ущерб людям с инвалидностью и семьям, в которых они живут", - подчеркнули родители.

Как сообщал Укринформ, вице-спикер парламента Ирина Геращенко записала видеообращение к Зеленскому, где призвала извиниться в 24-часовой срок не только перед родителями детей с синдромом Дауна, но и перед другими людьми, которых шоумен оскорблял в своих выступлениях раньше.

Источник: Контракты



