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Древние киты были с копытами, и это не шутка, утверждают палеонтологи

Палеонтологи обнаружили в Перу останки ископаемого четвероногого кита с перепончатыми лапами и копытами. Существо обитало на планете 43 миллиона лет назад, длина его тела достигала четырех метров. По мнению исследователей, кит мог не только плавать, но и ходить по земле. Его лапы были достаточно сильными для того, чтобы нести его тело и большой хвост.

"Это наиболее полный образец четвероногого кита, который был найден за пределами Индии и Пакистана", - заявил один из исследователей Оливье Ламбер. Находка подтверждает гипотезу исследователей о том, что первые киты появились около 50 миллионов лет назад в Азии. После того, как их тела лучше приспособились к воде, они мигрировали в Африку и Америку.

"Они эволюционировали от мелких копытных млекопитающих к голубому киту... Интересно посмотреть, как они покорили океаны", — добавил Ламбер.

Полуводного кита с четырьмя конечностями, способными выдержать его вес, и мощным хвостом можно сравнить с выдрой или бобром.

«Киты - это знаковый пример эволюции», - сказал Трэвис Парк, исследователь древних китов в Музее естественной истории в Лондоне. - «Они перешли от мелких копытных млекопитающих к голубому киту, который у нас есть сегодня. Интересно посмотреть, как они покорили океаны».

Источник: ВВС


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