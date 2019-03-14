Мы покупаем меньше угля и газа, потому что производим все больше своего

За январь-февраль Украина импортировала 0,9 млрд кубометров газа, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И не потому что меньше тратим, а потому что постепенно растет добыча.

Тенденция продолжается в феврале-марте 2019 года.

Это - один из ответов про позитивный курс гривны. Мы тратим меньше долларов на закупку импортного газа. И больше добываем своего. У Украины есть все возможности быть не импортером, а экспортером газа.

Вторая позитивная новость по углю.

Угледобывающие предприятия Украины в январе 2019 года увеличили добычу энергетического угля на 1,6% (на 33,2 тыс. тонн), до 2 млн 132,7 тыс. тонн. По факту – меньше долларов потратим на уголь из РФ, ЮАР и США. Заплатим гривнами своим шахтерам за свой уголь и это отлично.

Вывод.

Преданные анафеме и проклятиям разного рода наемными общественниками, формулы «Дюссельдорф+» и «Роттердам+» работают. Создают мотивацию для развития добычи угля и газа в Украине и украинскими компаниями. Это реально работает и вот мы все меньше покупаем импортных энергоносителей. И Украина идет к статусу энергетической независимости.

Дорого?

А независимость это на первый взгляд всегда дорого. Но зависимость потом выходит еще дороже…

Источник: https://www.facenews.ua



