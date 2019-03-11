Нацбанк Украины на минувшей неделе увеличил покупку валюты на межбанке в три раза - до $211,7 млн.

НБУ в период с 4 по 7 марта купил на межбанковском валютном рынке $211,7 млн, что в 2,82 раза больше объема, выкупленного неделей ранее. $181,7 млн были приобретены посредством интервенций по единому курсу и $30 млн – по наилучшей цене купли-продажи.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $746,6 млн, в том числе $372,5 млн - по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching) и $374,1 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).

Сумма продажи составила $57,33 млн, в том числе $30 млн - с использованием инструмента matching и $27,33 млн - за счет интервенций по единому курсу.

Источник: http://kontrakty.ua



