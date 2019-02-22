Нарушения на выборах приобретают новые обороты: СБУ разоблачили опасный механизм, идут обыски

Служба безопасности Украины разоблачила механизм подкупа избирателей и влияния Российской Федерации на результаты будущего волеизъявления во время голосования на выборах Президента Украины. СБУ установила, что основным координатором сети является один из действующих народных депутатов Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Службы Виктор Кононенко, сообщила 1News пресс-служба ведомства.

Отмечается, что для функционирования и реализации противоправного умысла использовалась так называемая «грязная наличные», полученная незаконным путем.

«Лица, привлеченные к этой деятельности, с самого начала осознавали ее противоправный характер и предусмотренную законом уголовную ответственность за свои действия», - подчеркнул Виктор Кононенко.

Реализация проекта предусматривала формирование в избирательных округах так называемой «пирамиды»: руководитель сектора - старший избирательного участка - «десятки» - «двадцатки», которые должны обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата.

СБУ установила, что основным координатором сети является один из действующих народных депутатов Украины. Кононенко не назвал фамилии депутата, однако в материалах, опубликованных на сайте спецслужбы, отмечается, что речь идет о депутате от фракции «Батькивщина» Руслана Богдана.

Кроме того, в обнародованных файлах отмечается, что за организацию штабов в регионах отвечали Владислав Ковалевский, Евгений Матвейчук и Вартан Юмукян.

Кононенко на пресс-конференции отметил, что руководители так называемых «полевых штабов», среди которых граждане РФ, Украины и иностранцы, которые долгое время работали в России, где осуществляли организацию избирательных компаний провластных кандидатов и партий.

«Средства на подготовку этой пирамиды и отчеты о ее создании начали предоставляться еще до официального старта президентской избирательной кампании», - отметил заместитель главы СБУ.

По его словам, формирование «пирамиды» продолжилось и после официального начала избирательной кампании в январе 2019 года. Для этого поступали новые транши наличности в иностранной валюте, конвертировались в гривню и раздавались на местах.

«Размер оплаты труда так называемых «старших избирательных участков», которых сокращенно называют «СВД» и членов «десяток» рос пропорционально к приближению выборов», - подчеркнул Виктор Кононенко.

Он добавил, что объемы финансирования сети в различных регионах были четко рассчитаны в соответствии с количеством избирателей, размера округов и численности участковых комиссий.

К материалам дела также приобщены заявление одного из народных депутатов Украины, к которому обращались фальсификаторы.

Добавим также, что стало известно, что СБУ совместно с Генеральной прокуратурой и ГБР проводит десятки обысков у участников группировки.

«СБУ будет и впредь принимать все предусмотренные действующим законодательством меры для обеспечения проведения демократических выборов и обеспечения свободного волеизъявления граждан, блокируя любые попытки государства-агрессора вмешаться во внутренние дела нашей страны», - отметил заместитель главы СБУ.

Он также призвал граждан Украины не поддаваться на провокации, не продавать свой голос и не провоцировать к этому других.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила, что сотрудниками ГБР и СБУ во процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины проведено более 50 санкционированных судами обысков на территории Украины в рамках уголовного производства по ч.1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации).

«Сейчас в указанном уголовном производстве проводится более 50 обысков, в ходе которых изъяты наличные средства в иностранной и национальной валюте, а также черновые записи, свидетельствующие о преступной деятельности данной группы», - отметила она.

По результатам анализов изъятых в ходе обысков документов будет предоставлена ​​дополнительная информация.

СМИ также дополнительно сообщают, что в материалах дела фигурирует еще один народный депутат от «Батькивщины» - Валерий Дубиль.

Напомним, ранее 1News сообщало о том, что в декабре 2018 суд приговорил жительницу Килийского района Одесской области почти к 6 годам заключения за подкуп избирателей в пользу партии "Батькивщина".

Источник: https://1news.com.ua



