ГПУ готова посадить Гиркина и Безлера: следствие завершено, дело готово для передачи в суд

По словам генпрокурора, ГПУ передаст материалы в суд в случае принятия Верховной Радой решения о продлении возможности досудебного и судебного заочного осуждения.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о результатах расследования дел в отношении бывшего главаря "ДНР" Игоря Безлера и российского полковника, экс-главаря боевиков на Донбассе Игоря Гиркина (Стрелкова).

По словам генпрокурора, ГПУ готова немедленно завершить следствие по этим делам.

"Оба дела я хочу презентовать, учитывая то, что Генеральная прокуратура Украины готова немедленно завершить следствие по этим делам, предъявить материалы для защиты и передать их в суд в случае принятия Верховной радой Украины решения о продлении возможности досудебного и судебного заочного осуждения", - заявил Луценко.

Напомним, 10 января ГПУ вызвала бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) на допрос.

Ранее сообщалось, что родственники 25 жертв рейса MH17, который потерпел крушение летом 2014 года на Донбассе, обратились в суд с требованием компенсации. Судебное производство открыли против Гиркина, который на тот момент был командиром боевиков и "министром обороны ДНР". Согласно решению суда, суммарная компенсация родственникам жертв трагедии должна составлять 400 млн долларов.

Генпрокурор также заявил, что скоро должен начаться судебный процесс по преступлениям бывшего главаря "ДНР" Игоря Безлера. 31 октября 2014 года прокуратура Украины предъявила ему официальные обвинения в похищении и удержании людей против их воли, пытках и умышленном убийстве.

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