Жизнь переселенцев не улучшается: в Павлограде им втрое повысили плату за проживание

В городке для переселенцев, построенном в Павлограде, регулярно повышают плату за проживание. Если до января за коммунальные услуги за одного человека приходилось платить 550 грн., то теперь - уже 1850 грн. Жители городка обратились с жалобой в Общественную приемную УСПЧ и сообщили об этом в Фейсбуке.

«В городке в основном проживают пожилые люди, многодетные семьи и люди с инвалидностью. То есть, все кто не может позволить себе снимать жилье по рыночной цене. И если раньше, оплата была умеренной и половина стоимости коммунальных услуг компенсировалась из местного бюджета, то теперь совершенно непонятно, откуда появились такие «дикие» цифры», - комментирует правозащитница Наталья Кожина.

Переселенцы отправили запрос в Павлоградский городской совет с требованием объяснить причины такого резкого повышения платы за проживание. Для многих переселенцев это фактически означает потерю крыши над головой, ведь ни одна семья не сможет оплачивать по 5-8 тысяч гривен за жилье в месяц.

В городке для переселенцев проживает Мирослава Мирная, переселенка и участница боевых действий на Востоке, мать троих детей. Ее жилье разрушено мародерами, а сама Мирослава за свою проукраинскую позицию попала в «расстрельные» списки боевиков. Бывшая телеграфистка еле сводит концы с концами, содержит детей и маму, а теперь ей придется платить за жилье - за пять человек - 9250 грн. на месяц! Только сейчас, после полугодовой волокиты по кабинетам чиновников, у нее приняли документы на получение денежной компенсации на жилье, на которую она имеет право как переселенка и участник боевых действий.

После консультации правозащитников жители модульного городка решили написать коллективное обращение в мэрию с просьбой пересмотреть тарифы. Ведь нововведение коснется около 300 человек.

Источник: https://www.facebook.com/pgsich



