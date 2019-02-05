Тридцать свиных туш с африканской чумой кто-то выбросил на мусорку в Харьковской области

«В дежурную часть пришло сообщение от ГСЧС о том, что на пустыре по улице Бучмы нашли 30 туш свиней, которые после выявления, отправили на исследование и стало известно, что причиной гибели стал вирус африканской чумы», — сообщают в отделе коммуникаций полиции Харьковской области.

Открыто уголовное дело. Копы расследуют случившееся как нарушение ветеринарных правил и сейчас ищут причастных к «захоронению». Специалисты главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области тем временем сожгли туши и продезинфицировали место утилизации.

«Усилены мероприятия ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов животного происхождения на рынках, организован переучет свиного поголовья, в хозяйствах всех форм собственности инициированы мероприятия по недопущения торговли продуктами животного происхождения в неустановленных местах», — перечислили меры в службе.





Справка

Африканская чума свиней — инфекционное заболевание, которое поражает поголовье свиней. Больное животное страдает от лихорадки, обезвоживания, конъюнктивита и прочих симптомов, одомашненные свиньи как правило умирают, но даже если животное переболеет, оно остается носителем вируса и опасно для других зверей. Согласно технической карте АЧС, болезнь не поддается лечению и вакцины от нее пока нет.

По данным общественной организации «Ветеринарное пространство», в Харьковской области уже было по меньшей мере 25 вспышек АЧС.

Источник: https://hk.npu.gov.ua



