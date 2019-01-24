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Сегодня, 07:31
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Белый медвежонок в берлоге Берлинского зоопарка уже играет с мамой

Малыш появился на свет в начале декабря 2018 года: маленький-маленький, беленький-беленький медвежонок-мальчик. За малышом следит вся Германия - пока за ним можно наблюдать только при помощи камеры, установленной в вольере.

Вот он уже открыл глаза. Вот работники зоопарка провели первый медосмотр в его жизни.
Вот маленький и пока еще безымянный мишка, родившийся восемь недель назад, уже начал играть с медведицей-мамой.

Люди, уставшие от проблем и плохих новостей, охотно радуются мимишным фоткам обычной жизни обычной медвежьей мамы и ее обычного малыша.

Источник: https://www.dw.com



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