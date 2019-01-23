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Сегодня, 11:00
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Европейская комиссия оценит ситуацию в Донбассе, работать она будет в Мариуполе

В ЕС заявили, что готовы усилить свою поддержку Украине, в частности областям, пострадавшим в результате боевых действий, то есть - чтобы с помощью дополнительных проектов укрепить украинский Донбасс. Именно с этой целью и направляют оценочную миссию в Украину.

Миссия Европейской комиссии приедет в Мариуполь в Донецкую область для оценки ситуации на следующей неделе, 28-29 января.

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на увеличение помощи со стороны Еврокомиссии и государств-членов ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья, страдающих от продолжающейся российской агрессии.


Источник: https://nbnews.com.ua




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