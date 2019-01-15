Героем соцсетей в январе стало простое яйцо курицы Генриэтты

Степень странности пользователей Инстаграм зашкаливает. Фото обычного куриного яйца по лайкам в инстаграме побило рекорд Кайли Дженнер, которая в свое время опубликовала фото своего малыша и набрала рекордные 18 миллионов лайков. Яйцу досталось уже более 30 миллионов лайков.

Снимок стал самым популярным в истории соцсети.

Автор аккаунта 4 января предложил подписчикам установить новый мировой рекорд по лайкам. К утру 13 января у снимка яйца было уже девять миллионов лайков; в течение следующих 10 часов это число удвоилось. По приблизительным расчетам, фото яйца лайкали по одному миллиону раз в час.

Автор аккаунта сообщил BuzzFeed News, что страницу ведет курица Генриетта из британской деревни. Генриетта отказалась от телефонного интервью, но согласилась ответить на вопросы журналистов по электронной почте. Курица рассказала, что ее яйцо зовут Юджин. По словам Генриетты, она решила установить мировой рекорд после того, как бросила пить в рамках акции Dry January и прочитала статью о 20 лучших постах в Instagram, где упоминалась фотография Кайли Дженнер. «Ничего личного», — добавила Генриетта.

В ответ Кайли Дженнер опубликовала видео, в котором на дороге разбивает куриное яйцо. «Получай, маленькое яйцо!», — написала она.

Борьба за лайки между яйцом Генриетты и Кайли Дженнер привлекла внимание пользователей сети. В закрытом аккаунте catspods в инстаграме, посвященном мемам, опубликовали картинку с Пикачу и возможным диалогом между Кайли Дженнер и яйцом. «У меня самое популярное изображение в инстаграме», — говорит Кайли. Яйцо ей отвечает: «Подержи мое пиво».

Оппозиционер Алексей Навальный предположил, что это то самое десятое яйцо, которое вдруг исчезло из упаковок яиц в российских магазинах - там теперь продают по девять яиц вместо десяти.

В сети появилось несколько аккаунтов, пытающихся добиться такой же популярности, что и world_record_egg. Например, курица, лист салата и кукурузные чипсы.



Источник: Медуза























