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Сегодня, 16:30
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На Николаевщине в ДТП погибла семья с тремя детьми, младшему было 7 месяцев

В результате смертельного ДТП на трассе "Днепр-Николаев" погибла семья с тремя детьми, самому младшему из которых было 7 месяцев. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В автомобиле Mazda находилась супружеская пара из пгт Казанки. 40-летний мужчина погиб на месте, 23-летняя женщина с многочисленными травмами госпитализирована.
В автомобиле Opel ехала семья с детьми - жители Казанковского района. 39-летний водитель и шестеро пассажиров авто: трое взрослых 33-х, 53-х, 55-ти лет и трое детей пяти, 13-ти лет и семимесячный младенец - погибли. Еще одну пассажирку - девочку около 8 лет - в бессознательном состоянии доставили в больницу.
Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в ЕРДР по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет, - рассказали в полиции.
Однако, в этом случае - наказывать некого...


Источник: https://www.unian.net









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