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Вчера, 15:30
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Беларусь может оказаться для Украины не менее опасным соседом, чем Россия

Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец отметил, что в военно-стратегическом отношении Украина еще до широкомасштабного вторжения окажется в полуокружении, а врагу будет достаточно перерезать коммуникации на Запад и заблокировать с моря подходы в наши порты.

"В российском Генштабе достаточно четко вычислили, что ключом к Украине, как и всему региону, является Беларусь. Ее захват, аншлюс или назовите как хотите, вполне способен поставить Украину в военном отношении – почти в тупик. Даже призрачные надежды на более или менее длительное организованное сопротивление, в таком случае, будут бесполезными", – считает военный эксперт.

Машовец заметил, что белорусы воевать с украинцами не будут. Хотя для президента РФ Владимира Путина это был бы самый оптимальный вариант: "Так сказать, союзники, в соответствии с ОДКБ и т.д .Опять же, формально это выглядело бы, как "международная поддержка" политики Кремля. Но в Кремле четко поняли, этого не произойдет".

По мнению координатора "Информсопротивления", именно поэтому в 2018 году россияне резко активизировались на белорусском направлении, ведь гипотетический успех Кремля в этой "точке" фактически способен коренным образом изменить геополитическую ситуацию в военном отношении во всей Восточной Европе в его пользу.

"Проще говоря, согласно теории оперативного искусства, это "шверпункт" всей Восточной Европы", – делает вывод Машовец.


Источник: https://charter97.org








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