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Сегодня, 14:00
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Украина готовится к буму электромобилей: электрозарядками хотят оборудуовать все парковки

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) предлагает изменить государственные строительные нормы (ГСН) и ввести обязательное обустройство электрическими зарядными устройствами - не менее 5% машиномест в общественных гаражах и автостоянках.

А Илон Маск анонсировал появление зарядных станций Tesla Supercharger в Украине.

Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержаться в ГСН «Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей». Пропустить через 10 «Маск анонсировал появление в Украине скоростных электрозарядок Tesla Supercharger для электромобилей уже в 2019 году. Думаю, что в последующие годы количество электрооборудования возрастет в разы. И во всем мире, и в Украине тоже. Поэтому сейчас мы уже прописали в изменениях ГСН по автостоянкам норму обязательной установки электрозарядок. Сейчас планируем предусмотреть оборудования электрозарядными приборами не менее 5% машиномест на всех парковках с постепенным увеличением этой нормы. Наша идея - чтобы к 2030 году все 100% машиномест на автостоянках уже были оснащены электрозарядками", - написал он.
Парцхаладзе отметил, что в ближайшие годы количество электрокаров будет расти в геометрической прогрессии, поэтому надо думать на опережение и создавать надлежащие условия уже сейчас. «За прошлый год, например, в Европе количество электрокаров выросло более чем на 50%», - написал он. Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.


Источник: https://economics.unian.net








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