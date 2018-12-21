Евгений и Suzuki Vitara покорили Луну и 6 млн зрителей

Большинство из нас, решив продать свое старое авто, размещают объявления на популярном сайте или в разделе объявлений в местной газете. Но когда пришло время продавать старый внедорожник, Евгений Романовский решил подойти к делу более серьезно и снял целый рекламный ролик для своего Suzuki Vitara 1996 года.

Используя различные визуальные эффекты, он смонтировал эпическое 2-минутное видео, в котором продемонстрировал все, что может (и не может) его автомобиль.

Видео, которое повинной было просто помочь продать автомобиль, вступило уже более 6 млн просмотров на YouTube, а Евгений получил почти 5 млн покупателей:

https://www.youtube.com/watch?v=MP06gvFWW64



Источник: https://coma.in.ua















