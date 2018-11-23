В Украине запускают 9 новых авиамаршрутов

С 21 ноября начали продаваться билеты на 9 новых рейсов по авиамаршрутам, которые запустила компания SkyUp.



С 2019 года украинский лоукост SkyUp Airlines запускает семь международных и два внутриукраинских маршрута. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Цены на билеты стартуют от 499 гривень. По Украине лоукостом можно будет добраться из Киева в Одессу и из Одессы в Харьков.

За границу украинский лоукост будет летать из Киева в Батуми, Ларнаку, Римини, Неаполь, Сицилию, Аликанте и Тенерифе.

Сейчас парк авиакомпании состоит из двух среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 NG и одного Boeing 737-700 NG, рассчитанных на 189 мест и 149 мест соответственно.

До конца ноября флот SkyUp получит еще одно воздушное судно типа Boeing 737-800 NG, а к концу декабря - еще один самолет Boeing 737-700 NG и один Boeing 737-800 NG.

Источник: Главком