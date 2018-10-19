Цена на газ будет повышена с 1 ноября - Кабмин

Обсуждения и обещания закончились - цену на газ поднимают с 1 ноября. Пока что на 23,5%. Но никто не говорит, что это последнее повышение.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения в Украине вырастет на 23,5%.

О соответствующем решении он объявил на экстренном заседании правительства, передает Укрправда.

Отмечается, что с 1 ноября цена на газ для газопоставляющих компаний составит 8550 гривен за тысячу кубометров.

"Проект постановления возлагает специальные обязанности на НАК "Нафтогаз Украины" продавать с 1 ноября 2018 года поставщикам газа населению газ по цене 8550 гривен за тысячу кубометров", - пояснил суть решения правительства министр энергетики Игорь Насалик.



По словам Гройсмана, это было непростое решение и многие присутствующие на заседании правительства не хотели бы на нем присутствовать, но есть обстоятельства, которые следует учитывать.

"Еще с июля мы работали над тем, чтобы найти компромисс по цене на газ, но не все в моих силах", - сказал премьер.

Он отметил, что у государства есть очень большие долги, которые надо возвращать, а обязательства по выравниванию цены на газ были еще в 2008 году.

Гройсман добавил, что речь идет о том, что если не будет решен вопрос с ценой на газ, может быть расторгнуто сотрудничество с Международным валютным фондом, что приведет к дефолту в стране.

"Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно, но должен отметить, что изначально планировалось увеличить на 60%, но в результате тяжелых переговоров мы договорились о компромиссе", - сказал Гройсман.

Глава правительства отметил, что все, кто будет нуждаться в поддержке государства в виде субсидий - получат ее.

Сейчас население покупает голубое топливо по цене 6,96 гривны за кубический метр. Если сравнить этот тариф с новой ценой, то получается повышение на 22,9% - на 0,6 процентных пункта меньше, чем объявил Гройсман.



Ранее Кабинет Министров Украины еще на две недели продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене, которое заканчивалось 18 октября.

Как сообщалось, постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продолжило их до конца мая, затем - до конца июля, августа и сентября, а 28 сентября - до 18 октября.

Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 отказалась от их выполнения.

На сегодняшний день вопрос цен на газ для населения является одним из ключевых для возобновления финансирования со стороны МВФ.