Мир борется за освобождение Сенцова, а нардеп Мураев считает его террористом

Откровенно антиукраински настроенный нардеп Евгений Мураев, давно "прославившийся" своими пророссийскими высказываниями и призывами, вызвал неслыханный скандал в Раде и социальных сетях. В Раде это закончилось потасовкой, а соцсети, комментируя, требуют, наконец, призвать Мураева к ответу - за весь вред, который он и его телеканал News One, наносит Украине.

Фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народного фронта" потребовали от СБУ инициировать уголовное дело по статье "Государственная измена" в отношении скандального пророссийского депутата Евгения Мураева, назвавшего Олега Сенцова террористом, сообщает "Диалог.UA".

Вчера, 8 июня, депутат от фракции "НФ" Сергей Пашинский процитировал заявление Мураева по Сенцову, добавив, что глава политсовета "За життя" являющийся "существом", которое обладает депутатом мандата Верховной Рады Украины, фактически ретранслирует российскую пропаганду в государстве. Исходя из этого, добавил Пашинский, СБУ должна начать в отношении Мураева уголовное производство по делу о государственной измене.

Тему изречения Мураева поднял и другой депутат-"фронтовик" Андрей Тетерук в ходе часа вопросов к правительству. Тетерук призвал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пересмотреть вопрос выдачи лицензий информационным ресурсам, распространяющим лживую пропаганду Кремля в Украине, очевидно намекая на телеканал NewsOne. Напоследок Тетерук назвал Мураева "подонком" и "украинофобом", с чем согласился премьер-министр Гройсман.

Во время обсуждения и осуждения слов депутата Мураева в отношении политузника Сенцова случилась потасовка, когда "Оппоблок" начал открещиваться от оскандалившегося депутата и говорить, что они ни при чем. Нардеп Юрий Береза подрался с оппоблоковцем Александром Долженковым.

Вела заседание первый вице-спикер Ирина Геращенко, которая потребовала, чтобы Мураев принес извинения перед узниками Кремля и их родными.

Напомним, общественный резонанс в отношении персоны Мураева был вызван высказываниями одиозного нардепа об Олеге Сенцове. Владелец NewsOne назвал украинского кинорежиссера, незаконно осужденного на территории страны-агрессора, террористом. Сам Олег Сенцов всеми силами пытается противостоять вопиющему беззаконию и объявил голодовку во имя освобождения всех украинских полтизаключённых. Адвокат Олега Сенцова утверждает, что его подзащитный находится на пределе и собирается голодать до смерти.













