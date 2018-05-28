В Донбассе снарядом, выпущенным с территории "ДНР", убита 15-летняя девочка

Это Даша. Она из маленького города Железное, под Торецком, в Донецкой области. Сегодня её убил выпущенный с территории "ДНР" снаряд. Убил во дворе собственного дома. А три дня назад девочке исполнилось 15 лет...





Несмотря на то, что Железное находится на подконтрольной Украине территории, в нескольких километрах от прифронтового Торецка, некоторые, особо "информированные" пытаются внушить местным жителям, что это ВСУ обстреляли собственную территорию. Так они делают с 2014 года: и когда из жилых кварталов Горловки, Донецка, Шахтёрска (есть видеоподтверждения, есть свидетельства очевидцев) стреляли по центру городов, а потом приписывали обстрелы украинской армии, позже, когда просто стреляли по мирным прифронтовым населённым пунктам: в Донбассе они расположены очень близко друг от друга, плотность населения здесь велика..





В полиции Донецкой области уточнили, что 15-летняя девочка во время случившегося находилась во дворе своего дома.





Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбуке.

«Снаряд разорвался в 3 метрах от нее и не оставил ни одного шанса выжить. Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Начато уголовное производство. О трагедии в полицию сообщил дедушка погибшей сегодня около 12:30», - сообщили в полиции.

Предварительно факт квалифицировали по статье 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины.





По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины, в период с мая 2014 года по март 2018 года от мин и взрывоопасных остатков войны на подконтрольной Украине территории Донбасса погибли по меньшей мере 355 гражданских лиц, 1456 - получили ранение.







