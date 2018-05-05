В Полтаве раздали разнарядку на проведение акции "Бессмертный полк"

В Украине гораздо больше симпатиков путинской политики, чем кажется. Несмотря на то, что ведётся гибридная война Кремля в Украиной, и российские пропагандисты используют любую возможностиь, чтобы очернить нашу страну, антиукраинские силы подтачивают государство изнутри. И к сожалению, чаще всего в роли "рупоров Кремля" выступают те, кто должен учить патриотизму.





В Полтаве решили по образу и подобию России провести шествие "Бессмертный полк", не понимая, что это не память, а фарс, поскольку такие действия происходят от души и от сердца, а не по разнарядке. Присоединение к тому, что делает страна-агрессор, ещё недавно обвинявшая Украину в том, что выиграла бы прошлую войну и без миллионов украинцев, отдавших жизни, это издевательство над их памятью.





При этом действуют такие "воспитатели" по старинке, вполне "советским" методом - при помощи админресурса.





Боец Назгвардии и участник Майдана Александр Хаджинов обнародовал такое распоряжение Полтавского управления образования в Фейсбуке, ссылаясь на местное издание "Полтавщина".





«Управление образования горисполкома потребовало от школ «обеспечить явку учащихся» на акцию «Бессмертный полк», посвященную 9 мая.



Репетиция акции пройдет 7 мая. В школы города поступило письмо, подписанное заместителем начальника управления образования Натальей Дороховой, в котором выражается просьба к директорам «обеспечить явку учащихся, которые будут нести портреты в сопровождении учителей».



Отмечается, что подобная «просьба» противоречит требованию добровольности участия, одному из основных принципов акции, которая изначально была организована независимыми журналистами в российском городе Томске.



Кроме того, в дальнейшем «Бессмертный полк» стал использоваться в качестве одного из ключевых элементов государственных празднований «Дня победы» в России и, соответственно, части идеологии режима президента Владимира Путина. Поэтому в Украине проведение акции связано со скандалами и конфликтами", - написал Хаджинов.







Думается, 9 мая - День памяти и воспоминаний о людях, которые полегли в страшной войне - это не обязательно слепое копирование чужого пропагандистского штампа, результатом которого, к тому же, становится пренебрежение памятью - достаточно взглянуть, что делается с портретами в России после проведения акции.





Украина до сих пор не поняла, что от того, кто воспитывает наших детей, зависит её будущее? Между тем, в школах и вузах не то что не было люстрации, а даже формального просмотра того, как и чему учат сегодня детей. Впрочем, на примере Полтавского управления образования, видно - чему.











