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Сегодня, 17:59
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На юниорском ЧМ по хоккею в России победителям-американцам поставили чужой гимн

Подлая неслучайность или неслучайная подлость? Именно такой вопрос можно задать организаторм чемпионата по хоккею среди юниоров, который проходил в российских городах Магнитогорске и Челябинске.


26 апреля американцы вчистую разгромили россиян на их поле со счётом 5:1. Сборная США сборную РФ из четвертьфинала юниорского чемпионата мира по хоккею. Важно то, что для россиян это был домашний чемпионат, в котором теперь участие для них закончилось.


Но самое безобразное происшествие случилось после разгромного матча, передает "Диалог.UA". Когда в честь команды - победителя должен был играть гимн ее страны, организаторы спортивного мероприятия, видимо в патриотическом мстительном порыве, сначала включили гимн Словакии, а потом и вовсе прервали звук для объявления диктора.


Молодые хоккеисты из Америки не растерялись и спели свой гимн сами, без музыкального сопровождения. Организаторы оправдываются теперь некой случайностью, но верится с трудом. Пользователи твиттера уже назвали это подлой местью, бесчестьем и дешевкой. Кстати, россияне, видимо, не могут без дебошей: ранее хоккейный фанат из России подрался с канадским болельщиком и отнял у него флаг Канады, а российские болельщики притащили флаг с диктатором Сталиным на хоккейный матч “Россия - Словения”.


Американцы, пишут взахлёб российские издания, простили россиянам казус с гимном. Конечно простили. Но, думается, запомнили.

 

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