Российский производитель титана боится получить тем же концом по тому же месту

В старании доказать всему миру свою исключительность Россия уподобляется тому пассажиру, который купил в автобусе билет и назло кондуктору пошёл пешком. Россия же стремительными шагами движется к самоизоляции - и всё это в угоду имперским амбициям лидера и поддерживающей его кучки подельников.





13 апреля в Госдуму РФ был внесён законопроект об ответных мерах России на санкции США, в котором предлагается ограничить или запретить импорт сельскохозяйственной продукции, лекарств, табачной и алкогольной продукции из США, а также прекратить действие прав на товарные знаки, владельцами которых являются граждане США. Пункт, представляющий угрозу для производителей титана, также включен в документ. Согласно законопроекту Россия может прекратить экспорт в США редкоземельных металлов, в число которых входит и титан. Этот металл в России закупает и самолетостроительная корпорация Boeing.



Запрет на ввоз американских лекарств может стать первым случаем введения санкций в сфере здравоохранения. Всего на американские лекарства приходится порядка 10% российского рынка. В 2017 году из США и с американских заводов в других странах на российский рынок поступило лекарств на сумму 82 млрд руб. Среди них есть и те лекарства, аналогов которых не существует.





Однако столь рьяный ответ может ударить, как говорится, тем же концом, по тому же месту. Российский производитель титана «ВСМПО-Ависма» предупредил, что ответные санкции Москвы в адрес США могут навредить самой России. Корпорация напомнила, что производит треть мирового титана для авиапрома и 70% продукции отправляет на мировой рынок.



В сообщении отмечается, что более чем 30-летние партнерские отношения с ведущими мировыми авиапроизводителями и «отличная деловая репутация корпорации сделали ее неотъемлемой и значимой частью мировой экономики». Нарушение кооперационных связей, невыполненные бизнес-обязательства могут надолго или даже навсегда «вырвать» компанию из динамично развивающегося титанового рынка, считают в «ВСМПО-Ависма». Кроме этого, как подчеркнули в компании, в уральском регионе свыше 20 тыс. сотрудников окажутся в кризисной ситуации.



Как считает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов, в случае введения Госдумой ответных мер «ВСМПО-Ависма» потеряет огромную часть рынка. Ограничения, предложенные в законопроекте, приведут к дальнейшей изоляции России, уверен он.





Источник РБК





