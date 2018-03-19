Пожар на Калиновском рынке в Черновцах локализован

Пожар на крупнейшем рынке "Калиновский" в Черновцах возник около двух часов дня - возгорание началось в секторе "Ковры" и моментально распространилось по всей территории. Убытки огромные.





Примерно через час пожар был локализован - в тушении огня, по сообщению ГСЧС, принимали участие 23 единицы техники и 66 пожарных.





Человеческих жертв, к счастью, нет (хотя одного пострадавшего увезла скора помощь), однако предприниматели, торгующие на рынке, понесли огромные материальные потери. Пока, предполагается, это десятки миллионов гривень, но это не окончательная цифра. Как рассказывают очевидцы, люди пытаются спасти от огня хотя бы что-то, невзирая на опасность.





Причина возгорания устанавливается.