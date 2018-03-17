Что отменили и что ввели нового в медицинской сфере

Привыкшие к тому, что любые изменения - это плохо, мы все с настороженностью слушаем слухи и "экспертные выводы" по реформам. Особенно в медицине. И хотя всю жизнь ругаем медицинское обслуживание в Украине, расставаться с традиционными подходами не слишком желаем. А тот, кто вдруг получит медицинскую помощь где-то за границей, потом рассказывает, как у них все плохо, несмотря на то, что и люди там живут дольше, и медицинские услуги качественные, хоть и недешевые. Но Минздрав пытается отойти от устоявшихся традиций и показать другое медицинское обслуживание. Пока крика вокруг реформ больше, чем самих реформ. Но изменения понемногу происходят.



На этой неделе произошло несколько важных новаций в медицине. 13 марта вступил в силу Приказ МЗ Украины № 157 от 26.01.2018, которым отменяется ряд форм первичной учетной документации. И об этом нужно знать всем: врачам и пациентам, взрослым и маленьким. Поэтому, кратко и по существу расскажем, что именно изменилось и почему это важно, сообщают Факты.







Медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад теперь не нужна



Что же такое медицинская карта ребенка (026/0)?



Представьте себе, ежегодно медики заполняли до миллиона таких карт, требующихся для принятия в детский сад и школу. Это документ на 8 страниц А4 заполнялся от руки и хранился в школах и детских садах.



Теперь для поступления в школу или в детский сад медицинская карта ребенка не нужна. Ее форма является недействительной, и от родителей не имеют права ее требовать. А вся медицинская информация о ребенке будет храниться у семейного врача или педиатра, которого будут выбирать родители.



Новая модель вызовов врачей на дом



До сих пор перед тем, как врач совершит визит к пациенту домой, все обращения регистрировались в книге записи вызовов через регистратуру. Такая ситуация делала невозможным непосредственный контакт "врач - пациент", а регистратура оставалась посредником в этом процессе. Пациент не имел возможности описать все свои симптомы врачу, чтобы принять совместное решение о реальной необходимости осуществления визита домой.



А с 13 марта Книга записи вызовов врачей на дом отменена (№ 031 / о). Теперь врач не будет обязан отчитываться о посещении всех пациентов, которые сообщили в регистратуру. Пациент с врачом будет общаться напрямую - по телефону, и решение о необходимости визита пациент и врач будут принимать вместе.



К тому же, будет экономиться время, которое врач раньше тратил на осуществление визитов домой (без реальной необходимости и неотложности ситуации), теперь будет сэкономлено и затрачено на помощь большему количеству больных.



Замена "Медицинской карты студента" на обычную амбулаторную



13 марта отменена форма № 025-3 / о "Медицинская карта студента". У всех студентов будет обычная амбулаторная карта. С началом реформы студенты, обучающиеся в городах, смогут выбрать любого семейного врача/терапевта по месту фактического проживания, подписать с ним декларацию и получать все услуги вместе с любыми необходимыми справками о состоянии здоровья.



Министерство здравоохранения Украины отменило последние талоны в медицинских учреждениях первичного звена



Продолжая тему целевого использования временных, человеческих и материальных ресурсов в современной украинской медицине, нужно учесть, что особого внимания заслуживают талоны. Десятилетиями работники регистратуры и медики вручную заполняли эти документы.



При каждом обращении пациента оформлялся талон амбулаторного пациента почти с 40 полями для заполнения или талон на прием к врачу, а также талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов.



Оказывается, что с этой информацией дальше ничего не происходило. Все необходимые данные врач фиксировал в карточке больного. За все годы существования такая процедура приводила не только к излишнему дубляжу информации, но и бесполезному использованию менее тысячи часов рабочего времени и расходованию средств на расходные материалы.



Переход на электронный документооборот и отказ от лишней бумажной документации позволит оптимизировать рабочий процесс и средства. Все статистические данные будут наполняться автоматически и храниться в единственном месте - электронной карточке пациента. Конечно, сохранение бумажного документооборота должно остаться только для заведений, которые не начнут работу с медицинскими электронными системами и E-Health



Философия всех этих изменений - в центре внимания врача и медсестры должен быть пациент, а не трата времени на заполнение форм, талонов и другой документации, которая не несет в себе дополнительной пользы и актуальности.