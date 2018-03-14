Умер всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг

Всемирно известный физик Стивен Хокинг умер в кругу своей семьи, в своём доме в Кембридже. Об этом сообщили его близкие. Несмотря на то, что в возрасте 22 лет ему был поставлен диагноз редкой формы болезни моторных нейронов и молодому человеку предрекли всего несколько лет жизни, Хокинг дожил до 76 лет, и при своём тяжком заболевании, когда даже говорить мог только через синтезатор речи, он стал всемирно известным учёным, профессором, автором многих научных теорий и книг.



Прославился британский ученый своей работой с черными дырами и теорией относительности, о чём написал несколько популярных научных книг, в том числе «Краткая история времени».



Кроме того, Хокинг сумел прожить жизнь наполненно и оставить после себя крепкую семью и троих детей.



В заявлении его дети, Люси, Роберт и Тим, сказали: «Мы глубоко огорчены тем, что наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет».



Они похвалили его «мужество и настойчивость» и сказали, что его «блеск и юмор» вдохновили людей по всему миру.



Профессор Хокинг первым изложил теорию космологии как союз теории относительности и квантовой механики.



Он также обнаружил, что черные дыры утечки энергии и исчезают до нуля - явление, которое позже станет известно как излучение Хокинга. Хокинг считал, что искусственный интеллект может положить конец человечеству





Научное сообщество оплакивает Стивена Хокинга, передаёт BBC.





