"Не удастся ни откупиться, ни отползти" - Порошенко прокомментировал ситуацию с Рубаном. Новые подробности

Задержанный на КПВВ в Майорске (Донецкая область) руководитель Центра по освобождению заложников Владимир Рубан арестован на 60 суток без права залога. История с большим количеством оружия, которое извлекли из перевозимых Рубаном, якобы в роли исключительно водителя, вещей, получает всё большее количество неоднозначных подробностей.

В частности, при проверке мебели, которую руководитель "Офицерского корпуса" вывозил с оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова, взрыватели и другое оружие. Провозилось все это под видом имущества семьи переселенцев.

Издание "Страна" обнародовало текст подозрения, предъявленного задерржанному Рубану. В нем говорится, что Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

Согласно документу, у Рубана "не позднее 14 ноября 2017 года" возник умысел совершить в Киеве теракт с целью запугать население и спровоцировать военный конфликт на территории всей Украины.

"С целью убийства Президента Украины, руководителей силовых структур Украины и других государственных деятелей и работников правохранительных органов, убийства большого количества людей в Киеве; уничтожения и повреждения инфраструктуры в "правительственном квартале"; создания "состояния хаоса", дестабилизации внутренней обстановки в государстве; создания международного имиджа Украины как страны, где фактически отсутствует государственная власть; создания условий, при которых силы, задействованные в Антитеррористической операции, будут перемещены с восточных регионов Украины в Киев, что даст возможность Российской Федерации начать полномасштабное наступление и ввести на территорию Украины под видом вооруженных "миротворческих сил" подразделения Вооруженных сил Российской Федерации и незаконные вооруженные формирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", продолжить военную оккупацию Украины, то есть с целью нарушить общественную безопасность, запугать население, спровоцировать военный конфликт и международное осложнение, Рубан В.В. решил совершить террористический акт - применить оружие, устроить взрывы и другие действия, которые создадут опасность для жизни и здоровья человека, причинят значительный материальный ущерб и приведут к тяжелым последствиям", - говорится в тексте сообщения о подозрении.

В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

Кроме того, Рубан планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Всех их должны были убить.

По версии следствия, Рубан подыскал минимум пятерых соучастников из числа радикально антиукраински настроенных граждан.

Как говорится в документе, Рубан в период с 14 по 23 ноября, пребывая в ОРДО, приобрел крупнокалиберный пулемет "Утес", крупнокалиберную винтовку калибра 12,7 мм и 260 патронов к ней, четыре миномета калибра 120 мм, два ручных противотанковых гранатомета и выстрелы к ним, шесть противопехотных мин, 20 гранат и другие боеприпасы.

23 ноября 2017 года Рубан привез это оружие в "серую зону" вблизи железнодорожной станции "Майорская", где передал его одному из соучастников. Тот отвез их в воинскую часть в Хмельницком для временного хранения.

6-8 марта, находясь в ОРДО, Рубан получил еще целый арсенал оружия - девять автоматов Калашникова, два ручных пулемета, 46 минометных мин калибра 120 мм, шесть противопехотных мин, шесть мин калибра 87 мм для РПГ, два противотанковых гранатомета, 60 гранат, 28 гранат ВОГ-25, миномет калибра 62 мм и боеприпасы. Их он пытался провезти через пункт пропуска "Майорское", но был задержан СБУ.

Эти подозрения подтвердили президент Пётр Порошенко и глава СБУ Василий Грицак. Порошенко, в частности, заявил, что задержанный руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества.

Об этом он сказал во время встречи с председателем СБУ Василием Грицаком, фрагмент которой транслировал канал "112 Украина".

Президент приказал Грицаку взять под личный контроль расследование этого дела: "Расследовать в кратчайшие сроки, привлечь к ответственности, проинформировать общество и обеспечить мир и покой граждан", - обратился он к главе СБУ.

Президент также заверил, что Рубану не удастся откупиться от обвинений.

"Хочу разочаровать тех, кто утверждает, что им удастся или откупиться, или отползти", - сказал Порошенко.

"Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике. Вы получите абсолютно неопровержимые доказательства, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и какая для этого была задействована сеть", - добавил он.

По словам президента, целью преступников было дестабилизировать общество через массовые террористические атаки.

"И доказательства для этого (по крайней мере то, что мне сообщил глава СБУ) есть неопровержимые. Ибо речь идет о стабильности государства, о защите безопасности в столице Украины", - подчеркнул Порошенко.

В 15 часов 9 марта состоялся брифинг главы СБУ Василия Грицака. Он уверен в причастности "кураторов из Москвы" к подготовке терактов в Украине при участии руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.