"Не удастся ни откупиться, ни отползти" - Порошенко прокомментировал ситуацию с Рубаном. Новые подробности

Задержанный на КПВВ в Майорске (Донецкая область) руководитель Центра по освобождению заложников Владимир Рубан арестован на 60 суток без права залога. История с большим количеством оружия, которое извлекли из перевозимых Рубаном, якобы в роли исключительно водителя, вещей, получает всё большее количество неоднозначных подробностей.
В частности, при проверке мебели, которую руководитель "Офицерского корпуса" вывозил с оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова, взрыватели и другое оружие. Провозилось все это под видом имущества семьи переселенцев.
Издание "Страна" обнародовало текст подозрения, предъявленного задерржанному Рубану. В нем говорится, что Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.
Согласно документу, у Рубана "не позднее 14 ноября 2017 года" возник умысел совершить в Киеве теракт с целью запугать население и спровоцировать военный конфликт на территории всей Украины.
"С целью убийства Президента Украины, руководителей силовых структур Украины и других государственных деятелей и работников правохранительных органов, убийства большого количества людей в Киеве; уничтожения и повреждения инфраструктуры в "правительственном квартале"; создания "состояния хаоса", дестабилизации внутренней обстановки в государстве; создания международного имиджа Украины как страны, где фактически отсутствует государственная власть; создания условий, при которых силы, задействованные в Антитеррористической операции, будут перемещены с восточных регионов Украины в Киев, что даст возможность Российской Федерации начать полномасштабное наступление и ввести на территорию Украины под видом вооруженных "миротворческих сил" подразделения Вооруженных сил Российской Федерации и незаконные вооруженные формирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", продолжить военную оккупацию Украины, то есть с целью нарушить общественную безопасность, запугать население, спровоцировать военный конфликт и международное осложнение, Рубан В.В. решил совершить террористический акт - применить оружие, устроить взрывы и другие действия, которые создадут опасность для жизни и здоровья человека, причинят значительный материальный ущерб и приведут к тяжелым последствиям", - говорится в тексте сообщения о подозрении.
В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.
Кроме того, Рубан планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Всех их должны были убить.
По версии следствия, Рубан подыскал минимум пятерых соучастников из числа радикально антиукраински настроенных граждан.
Как говорится в документе, Рубан в период с 14 по 23 ноября, пребывая в ОРДО, приобрел крупнокалиберный пулемет "Утес", крупнокалиберную винтовку калибра 12,7 мм и 260 патронов к ней, четыре миномета калибра 120 мм, два ручных противотанковых гранатомета и выстрелы к ним, шесть противопехотных мин, 20 гранат и другие боеприпасы.
23 ноября 2017 года Рубан привез это оружие в "серую зону" вблизи железнодорожной станции "Майорская", где передал его одному из соучастников. Тот отвез их в воинскую часть в Хмельницком для временного хранения.
6-8 марта, находясь в ОРДО, Рубан получил еще целый арсенал оружия - девять автоматов Калашникова, два ручных пулемета, 46 минометных мин калибра 120 мм, шесть противопехотных мин, шесть мин калибра 87 мм для РПГ, два противотанковых гранатомета, 60 гранат, 28 гранат ВОГ-25, миномет калибра 62 мм и боеприпасы. Их он пытался провезти через пункт пропуска "Майорское", но был задержан СБУ.
Эти подозрения подтвердили президент Пётр Порошенко и глава СБУ Василий Грицак. Порошенко, в частности, заявил, что задержанный руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества.
"Вы верите в то, что Захарченко (главарь террористов ДНР) или Ташкент (террорист группировки ДНР) взяли на себя ответственность, снарядили Рубана таким количеством оружия, средств поражения, минометами, противотанковыми гранатометами, минами противопехотными… для того, чтобы осуществить в Киеве теракты - и об этом не знали кураторы из Москвы? Что они не дали санкции на это? Ни я, ни кто-либо из Службы безопасности в это не верим", - заявил Грицак.
Грицак отметил, что изъятое оружие было вывезено с территории, подконтрольной террористам ДНР.
Сам Грицак сказал, что "его подставили" - об этом он прокричал журналистам во время суда, а после оглашения меры пресечения журналистам дали возможность задать Рубану вопросы. И он сказал, что Медведчук, с которым его постоянно связывают, - его злейший враг.
Не в пользу задержанному стали выступления в поддержку Рубана - его поддержала давно скомпрометировавшая себя в глазах украинского общества нардеп Надежда Савченко, которая запросто общается с бандитами ОРДЛО, и сами террористы - Захарченко и Кофман.
Надо сказать, что во многих комментариях бывших регионалов (в частности, к примеру, Бориса Колесникова) в соцсетях всё чётче проявляется жажда реванша и угроза того, что "недолго осталось". Поводом для военного вмешательства России после выборов там как раз и может стать дестабилизация ситуации в Украине при помощи активных и скрытых противников нынешней позиции Украины.
Фото Укрправда.