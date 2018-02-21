В России дали команду "хотеть улучшать отношения с Украиной"

В России, похоже, 80% - цифра, пригодная для всего: осуждения, поддержки, одобрямса и проичих необходимостей. Главное - вовремя сориентироваться, какую команду дали.

ВЦИОМ (российский центр по изучению общественного мнения) провёл опрос общественного мнения о том, хотят ли россияне улучшения отношений с Украиной. Оказалось - хотят, и опять же, те же волшебные "почти 80 процентов".

На вопрос о будущем российско-украинских отношений 44% респондентов выразили уверенность, что "ситуация нормализуется, но отношения дружескими уже не будут никогда". 35% считают, что "рано или поздно обязательно восстановятся дружеские, союзнические отношения", сообщили российские "Известия".

При этом каждый десятый опрошенный заявил, что отношения двух стран продолжат ухудшаться из-за стремления Украины быть ближе к Западу.

Затруднились с ответом 12% опрошенных.

При этом 40% назвали отношения Москвы и Киева напряженными, 22% считают их враждебными, 13% –– прохоладными,11% –– нейтральными.

Также согласно данным опроса, спустя четыре года после Евромайдана в Украине, за ситуацией в соседской стране следят 72% россиян. При этом внимательно события отслеживают 17%, тогда как в 2015 году таких было около 40%.

Интерактивный всероссийский опрос проведен 15-16 февраля путем телефонного интервью среди 2 тыс. респондентов.

То, что они там денно и нощно следят за событиями в нашей стране, истинная правда: если случайно включить любой российский канал, то понять, что он российский можно и не сразу: там всё - исключительно об Украине. И когда они только своими делами занимаются?