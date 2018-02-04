На экраны Украины выходит следующий фильм "О чём говорят мужчины"

Фильмы, в создании которых принимали участие бывшие одесситы Леонид Барац и Ростислав Хайт, под общим названием "О чем говорят мужчины", полюбились зрителям. И вот - новая серия.

На экраны Украины выходит третья часть франшизы "О чем говорят мужчины". Как и в двух предыдущих лентах комедии, главные роли в ленте исполнили участники "Квартета И" - Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хайт, сообщает ВВС Украина.

Сюжет фильма построен на решении четверки друзей отдохнуть от обыденности и поехать на выходные в Петербург. Но из-за опоздания вместо быстрого «Сапсана» им приходится путешествовать на боковых местах в простеньком плацкартном вагоне. Отсутствие комфорта компенсируется "роскошью человеческого общения". Четыре человека, которым уже почти под пятьдесят, имеют достаточно времени, чтобы снова поговорить обо всем: бизнес, деньги, футбол, ну, и, конечно же, любовь - как его найти и удержать, чтобы чувствовать себя счастливым.

В третьей части "мужских разговоров" появляется российский бизнесмен и бывший кандидат в президенты России Михаил Прохоров. Он сыграет так называемую роль камео - сам себя. Его гонорар за съемки в фильме составил один рубль.

Саундтрек фильмов "О чем говорят мужчины» уже давно стал отдельным музыкальным явлением. По-прежнему, главную песню в третьей ленте исполнит группа "Би-2". Их хит "Виски" из последнего альбома "Горизонты событий", который прозвучит в фильме, резко раскритиковали в России как русофобский.

Как известно, одному из участников этого сериала, лидеру группы "Несчастный случай" Алексею Кортневу запретили въезд в Украину за антиукраинскую позицию о Крыме. И хотя сам он пытается избегать прямых оценок, они всё равно видны в его осторожных интервью.