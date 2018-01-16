Минэкономразвития сняло санкции с компании-партнера Александра Януковича

Министерство экономического развития и торговли Украины отменило санкции в отношении российского поставщика угля «Южтранс», которые запрещали внешнеэкономические связи с этой компанией. Соответствующий приказ от 29 декабря 2017 опубликован на сайте министерства. Санкции с компании были сняты также 29 декабря.

«Южтранс» зарегистрирован в Ростовской области. Минэкономразвития 30 октября 2017 приняло решение о введении внешнеэкономических санкций в отношении 18 российских компаний, среди которых - «Южтранс». Соответствующие приказы министерства вступили в силу 9 декабря 2017. Ранее правоохранительные органы Украины подозревали «Южтранс» в вывозе угля с оккупированных территорий Донбасса, сообщает УНИАН.



Ну а вот что писал сайт Цензор.НЕТ месяц назад.

Самым крупным импортером угля антрацитовых марок по итогам третьего квартала 2017 года стала Славянская ТЭС, входящая в "Донбассэнерго". Она импортировала из России 640 тыс. тонн антрацита.

Крупнейшим поставщиком угля для "Донбассэнерго" была компания "Южтранс" - входит в "Южную угольную компанию", которая добывает уголь в Ростовской области.

"Южтранс" была одним из крупнейших поставщиков угля сорта АШ из России. В ноябре, по запросу СБУ, этот российский трейдер попал под украинские санкции - "За действия, которые могут навредить национальной экономической безопасности".

Уголь компания приобретала также у российских компаний ООО "Печорская горная компания", "Разрез Степановский", "Разрез Кийзасский", ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь", "Углетранс" и Энергия НК.

"Донбассэнерго" номинально принадлежит американецу Роберту Беншу и украинцу с греческим паспортом Андреасу Церни (Андрей Черный). Они заняли место донецкого бизнесмена Игоря Гуменюка. Компанию ассоциируют с сыном Виктора Януковича – Александром.

Судя по всему, всего за два месяца компания перестала быть угрозой украинской национальной безопасности и может продолжать незаконно перевозить уголь из ОРДЛО в Украину - через Россию.