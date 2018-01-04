Композитора и шоумена Владимира Быстрякова внесли в базу "Миротворца"

Антиукраинские настроения композитора, шоумена, ведущего Владимира Быстрякова знает вся артистическая тусовка Украины. Он никогда не стеснялся прилюдно поддержать агрессию России в Украине, рассказать, что российских военных "нет в Донбассе", высказаться против украинской национальной культуры. И это при том, что его карьера стремительно и активно развивалась всегда именно в Украине.





Быстряков высказывался, что "чёрные списки" в Украине убивают культуру, забывая, что внесённые в них "деятели культуры" способстуют реальным убийствам украинцев. Он рассказывал, что в Донбассе "воюют люди, котоыре там живут".





"Я не знаю, вводил ли он (президент России Владимир Путин) раньше войска в Донецк или Луганск, но на данное время их там нет. Это воюют люди, которые там живут. Так называемые ополченцы. А на стороне ВСУ воюют канадцы, австралийцы, поляки и чехи. Кто хочешь воюет. Ну и что?" - заявил Быстряков.





Думается, если бы Быстряков после этого интервью попался в руки тем людям, которые покинули Донбасс из-за войны, а их, как всем известно, полтора миллиона, то даже до "Миротворца" дело бы не дошло - получил бы по заслугам от коренных донбассовцев, не сходя с места.





Многие коллеги Быстрякова считают, справедливым внесение его в списки "Миротворца" как врага Украины и не против, чтобы он ехал в Россию высказывать Путину любовь там, на месте.