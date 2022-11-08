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Если в столице не будет новогодней елки, ей найдут замену
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Общество / Киев / Война

Если в столице не будет новогодней елки, ей найдут замену

14:08, 08 ноя 2022
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Если в столице не разрешат поставить главную елку страны, то рассматривается вариант установки ее макета возле Музея истории Киева. Об этом сообщил президент Folk Ukraine, отвечающий за организацию новогодних действ, Игорь Добруцкий.

"Будет еще один вариант, что если елки совсем не будет, то открываем новую традицию, и возле Музея истории Киева мы поставим уменьшенную главную елку, то есть ее макет, как фотозона. Она будет высотой 3-3,5 метра и в диаметре 5", - рассказал Добруцкий.

По его словам, теперь традиционно Музей истории Киева будет собирать макеты всех елок в преддверии праздников.

"То есть, пока мы еще не сделали главную елку страны, ее прототип уже будет стоять возле Музея истории Киева, и все, кто хотели бы увидеть, как она будет выглядеть именно через две недели, на Святого Николая, смогут увидеть, какая елка утверждена художественным советом городской администрации. Это положим начало в этом году и будет навсегда. И дальше все эти елки передаются в дар музею, и они раз в 10 лет будут выставлять в своих залах 10 лучших елок, за 10 лет одна серия, вторая", – сказал Добруцкий.

Ранее в Департаменте культуры КГГА сообщали, что вопрос формата городских новогодних празднований, возможности обустройства новогодних локаций в Киеве будет решаться в конце ноября с учетом всех текущих обстоятельств в стране.

Источник:  УНН 


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