Кто из матерей имеет право на досрочный выход на пенсию - Пенсионный фонд

Этим летом матери тяжело больных детей получили право на досрочную пенсию. Теперь она назначается им после достижения 50 лет.

Также выйти на пенсию досрочно могут некотрые многодетные матери, напоминает Пенсионный фонд Украины в своем Telegram-канале.

Это право есть у женщин, родивших пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста. Они могут выйти на пенсию после достижения ими 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа. Обращаться за назначение пенсии можно за месяц до достижения возраста 50 лет. Об этом говориться в статье 115 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В Пенсионном фонде Украины также напомнили, что подать заявление на назначение пенсии можно не выходя из дома, то есть в электронном виде через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо иметь устройство с доступом в интернет, квалифицированную электронную подпись (КЭП) (также можно использовать «Дія.Підпис» или BahkID) и скан-копии необходимых документов.

Источник: ZN,UA