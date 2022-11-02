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В Украине вступила в силу Стамбульская конвенция

11:36, 02 ноя 2022
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С 1 ноября 2022 г. для Украины вступила в силу Стамбульская конвенция. Согласно ей, пострадавшим лицам обеспечивается наилучшая защита и поддержка, содействие их физическому, психологическому и социальному восстановлению.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об этом в Фейсбуке, разъяснив, что Конвенция будет осуществляться через следующие меры:

  • применение защитных предписаний;
  • обеспечение информирования пострадавших об их правах и возможностях получения помощи и защиты;
  • обеспечение деятельности специализированных служб поддержки;
  • не умалчивание проблемы домашнего насилия;
  • защита и поддержка детей – свидетелей домашнего насилия.

Несмотря на важность вопроса, особенно в условиях длительной войны, существуют мифы о Стамбульской конвенции, распространяемые неосведомленными или пристрастными людьми. Как правило, они не знакомы с оригинальным текстом Конвенции, а все доказательства черпают из чьих-либо слов.

Например, что Стамбульская конвенция вводит в национальное законодательство Украины понятие «гендер», которое будет негативно влиять на институт семьи, в то же время понятие «гендерного равенства» как равный правовой статус женщин и мужчин используется в Законе Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин с 2005 года и не несет вреда.

"Противники Стамбульской конвенции в Украине также апеллируют тем, что последняя противоречит религиозным традициям и религии в Украине. Однако Конвенция не регулирует религиозные нормы или верования, а подчеркивает, что культура, обычаи, религия, традиции или так называемая честь не должны рассматриваться как оправдание любого акта насилия, - пишет Лубинец.

Как омбудсман Украины призываю критически подходить к любой непроверенной информации, изучать первоисточники и помнить, что Стамбульская конвенция имеет целью не расколоть, а консолидировать усилия для преодоления насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Приложу усилия к тому, чтобы применение норм конвенции и гармонизация украинского законодательства в соответствии с международными стандартами усилило защиту прав женщин в Украине!" - подчеркнул омбудсмен.


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