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В Варшаве открылся магазин магии и волшебства
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За рубежом / Культура / Польша

В Варшаве открылся магазин магии и волшебства

22:54, 25 окт 2022
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Любителям Гарри Поттера и его волшебных приключений в Польше теперь раздолье. В центре Варшавы открылся магазин по мотивам вселенной Гарри Поттера. Он наполнен самыми разными магическими предметами – метлами, волшебными палочками, шляпами, котлами и зельями.

При входе в магазин сразу чувствуется приятный запах благовоний, слышна музыка из фильмов о мальчике, который выжил, а под потолком внимание на себя обращает метла – конечно, это Nimbus 2000. На стене за стойкой продавца висит объявление о розыске Гарри Поттера Министерством магии. Полки достигают потолка, они подсвечены так, чтобы каждый товар на них был хорошо виден, сообщает издание Варшава.

В “Волшебном магазине”, так он называется,  можно найти блокноты с разными обложками – гербом Хогвартса, Картой мародеров, Буклей и так далее, – а также брелоки, кружки (обычные или меняющие свой рисунок под воздействием тепла), плакаты, носки, шляпы, плащи-невидимки и другую одежду, волшебные палочки, пазлы, лампы, чайные сервизы с котлами и прочее. К слову, при покупке палочки придется подписать сертификат о том, что вы уведомлены, что запрещенных заклинаний применять не следует.

Помимо этого, в магазине продаются сладости, самые популярные из них – шоколадные жабы, в упаковках которых покупатель найдет коллекционные карты с чародеями, и конфеты всех вкусов “Берти Боттс”.

Говорят, хозяин собирается открыть ещё и кофейню Гарри Поттера

 


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