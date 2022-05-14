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Политика / Потребрынок / Финансы

Украина предлагает создать международную организацию стран-экспортеров зерна

14:01, 14 май 2022
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Министры сельского хозяйства обсудили на G7 поддержку Украины и защиту продовольственной безопасности мира.

Украина на встрече послов G7 назвала необходимым создание влиятельной Организации стран-экспортеров, которые бы реагировали на мировые вызовы на рынке.

Об этом министр агрополитики Николай Сольский заявил на открытии конференции министров сельского хозяйства G7 в Штутгарте, сообщает пресс-служба Минагро.

"Из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попало 7 млн ​​тонн пшеницы, 14 млн тонн зерна кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха, а также других культур. Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке и неизбежно будет повлечь мировой продовольственный кризис и рост инфляции", – отметил Сольский.

Он подчеркнул, что подорожание стоимости зерновых влечет автоматическое увеличение цен на другие базовые продовольственные продукты по всему миру – хлеб, молочную продукцию, мясо и яйца.

Николай Сольский предложил обсудить создание влиятельной организации основных стран-поставщиков зерновых в мире, которая бы реагировала на современные вызовы и угрозы продовольственной безопасности, в том числе со стороны России.

Украина видит следующие основные принципы деятельности этой организации:

установление предельных объемов экспорта зерновых культур для стабилизации цен и прогнозируемости рынка;
разработка механизма по направлению избыточных остатков с/х продукции на нужды "зеленого" сектора экономики;
применение совместных ограничительных мер по недружественным действиям импортеров продовольствия (особенно это касается заградительных мер третьих стран на импорт продуктов переработки);
остатки зерна, законтрактованные третьими странами, должны храниться в значительной степени в странах-производителях.

Федеральный министр Германии Джем Оздемир также отметил срочную потребность трансформации мировых продовольственных систем – со стороны производства и потребления, а также из-за влияния вооруженной агрессии России.

В ближайшие дни министры сельского хозяйства G7 должны наработать общие устойчивые решения, которые позволят обеспечить глобальную продовольственную безопасность и создать стабильную экономическую основу для фермеров.


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