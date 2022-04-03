Вера Хвуст: Мариуполь. Волонтёрские истории непокорённых.

Вера Хвуст – волонтер. Она помогает тем, кто вырвался из ада войны физически, материально, психологически. Вместе с друзьями и всеми неравнодушными заботится о детях, переживших такие ужасы, которые даже в самом ужасном хоррор-фильме выдумать нельзя. Она также стала записывать истории тех, кто пережил самое страшное. Среди этих людей – взрослые и дети, незнакомые люди и близкие, которых она знает лично. Эти рассказы Вера публикует под названием "Волонтерские истории непокоренных" на своем Телеграмме-канале. Она считает, что все это – документы войны, которые надо знать всем.

Но. Это "но" добавляем мы. Не нужно пользоваться чужим трудом, как делают некоторые в соцсетях. Даже кое-кто начинает на что-то собирать деньги, давая неизвестно чью карточку. Вера записывает эти истории с разрешения людей, но очень осторожно, чаще всего – меняя имена и опуская некоторые самые страшные детали, но имея при этом все подлинные данные – они пригодятся при дальнейших судах в Гааге. Поэтому, перепощивая все это, помните: за каждым рассказом стоят реальные люди: тот, кто рассказал и та, что записала.

Мы будем и дальше публиковать "Волонтерские истории о непокоренных".

...С разрешения Иринки, публикую ее историю.

«Когда все начали говорить о возможном нападении, мы даже думать не могли, что будет серьезно. Мама сказала, что стоило бы

уже сделать тревожный чемодан, но мы только посмеялись.

Когда на нас напали, убежать уже было невозможно.

Мы сидели в подвале, мама держала Любочку (4,5 года), я держала Игоря (9 лет). Все дрожало. Мы боялись даже двигаться.

С нами в подвале сидела соседка с мамой старухой и сыном лет шести. Бабушка не выдержала слез внука и пошла взять какую-нибудь пищу, пока дом не разрушили. Мы слышали выстрел. Бабушка не вернулась.

Мама хотела пойти набрать снега, натопить, но мы слышали с улицы русских, и не шли, потому что и ее расстреляли бы.

По нам бегали крысы. Мы даже думали поймать их и изжарить, но мама запретила, чтобы не умерли.

Любочка очень плакала, а нельзя, чтобы услышали. Она хотела есть и пить. А потом какой-то неизвестный мужчина бросил сквозь окно подвала нам сумку с квашеными яблоками и печеньем. Мама думала может отравленное, но решили есть, потому что без разницы, или от голода умереть, или от яда.

А это был наш солдат, наверное. Потому что и в соседний подвал также бросили.

Игореша сказал, что это святой Николай к нам пришел.

А потом было время, когда мама писала, цедила мочу сквозь кофту, и давала пить, потому что прямо возле нас была русская техника.

Когда нас выводили из подвала, много было трупов. Только наши украинцев закапывали, а русских таскали коты и псы. Это так противно.

Если бы еще день, Любочка бы не выжила. А Игорь хотел выйти, чтобы его убили. Это так ужасно.

Мама поседела. Она на глазах стала белой. А ей всего 38 лет.

А мою подружку, одноклассницу, сначала изнасиловали, а потом убили. Представляете? На глазах ее мамы и сестренки младшей.

Я никогда их не прощу. Я поступлю в медицинский, изобрету яд и вытравлю их всех, чтобы этих русских не существовало. Пусть там будет пустая земля, как знак того, что они все пустые. А пока их там папа мочит, чтобы сравнялись с землей".

Иринка. Мариуполь. Март 2022