Обстрел «Сумыхимпрома»: угрозы для населения нет

Ночью 21 марта оккупанты обстреляли территорию ПАО «Сумыхимпром» и повредили один резервуар с аммиаком. Угрозы для населения нет. Об этом говорится в Телеграмме ГСЧС Сумщины.
Обстрел территории ПАО «Сумыхимпром» в Сумах произошел 21 марта в 03:55. В результате обстрела был поврежден один резервуар с аммиаком.
По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака. В 07:49 час. спасатели ликвидировали аварию. Работники предприятия приступили к регламентным работам по восстановлению технологического процесса.
В ГСЧС подчеркнули, что угрозы населению города Сумы нет.
В свою очередь глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что сначала зона поражения составляла 5 км, но его уже локализовали. Ветер был направлен на населенный пункт Новоселица – тот очутился под угрозой.
От ГСЧС для ликвидации угрозы было привлечено 15 человек и 4 ед. техники.
Что делать при угрозе выброса аммиака?
Аммиак – бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворимый в воде, взрывоопасный, токсичный. Аммиак легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.
Правила поведения в условиях выброса (разлива) аммиака:
- выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;
- если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);
- в квартире (доме) желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный);
- если слышите запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты).
Первая помощь при отравлении аммиаком:
- выведите пораженного на свежий воздух;
- дайте ему теплое молоко с пищевой содой;
- надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 5% раствора уксусной или лимонной кислоты;
- при попадании в глаза – промойте водой или протрите вазелиновым или оливковым маслом;
- при поражении кожи – обмойте чистой водой, сделайте примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.