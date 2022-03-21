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Обстрел «Сумыхимпрома»: угрозы для населения нет

18:01, 21 мар 2022
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Ночью 21 марта оккупанты обстреляли территорию ПАО «Сумыхимпром» и повредили один резервуар с аммиаком. Угрозы для населения нет. Об этом говорится в Телеграмме ГСЧС Сумщины.

Обстрел территории ПАО «Сумыхимпром» в Сумах произошел 21 марта в 03:55. В результате обстрела был поврежден один резервуар с аммиаком.

По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака. В 07:49 час. спасатели ликвидировали аварию. Работники предприятия приступили к регламентным работам по восстановлению технологического процесса.

В ГСЧС подчеркнули, что угрозы населению города Сумы нет.

В свою очередь глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что сначала зона поражения составляла 5 км, но его уже локализовали. Ветер был направлен на населенный пункт Новоселица – тот очутился под угрозой.

От ГСЧС для ликвидации угрозы было привлечено 15 человек и 4 ед. техники.

Что делать при угрозе выброса аммиака?

Аммиак – бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворимый в воде, взрывоопасный, токсичный. Аммиак легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

Правила поведения в условиях выброса (разлива) аммиака:

  • выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;
  • если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);
  • в квартире (доме) желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный);
  • если слышите запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты).

Первая помощь при отравлении аммиаком:

  • выведите пораженного на свежий воздух;
  • дайте ему теплое молоко с пищевой содой;
  • надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 5% раствора уксусной или лимонной кислоты;
  • при попадании в глаза – промойте водой или протрите вазелиновым или оливковым маслом;
  • при поражении кожи – обмойте чистой водой, сделайте примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.

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