Кулеба поддержал предложение Эрдогана о встрече Зеленского и Путина в Турции

Президент Украины Зеленский упорно пытается встретиться с президентом России Путиным. Это знают и за рубежом, и президент Турции Эрдоган предложил стать посредником при такой встрече.
Украина приветствует инициативу Турции стать посредником в переговорах между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Радио Свобода, передает УНН.
Министр добавил, что шансы на урегулирование конфликта увеличатся, если иностранные партнеры займут действительно принципиальную позицию в отношении России.
В январе стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разговаривал с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и пригласил их обоих провести встречу в Турции.
У украинцев возникает вопрос: чего ждёт Зеленский от такой встречи? Или заведомо готов на компромиссы, удобные РФ? Так украинцы на них не готовы.