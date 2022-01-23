Кулеба поддержал предложение Эрдогана о встрече Зеленского и Путина в Турции

Президент Украины Зеленский упорно пытается встретиться с президентом России Путиным. Это знают и за рубежом, и президент Турции Эрдоган предложил стать посредником при такой встрече.

Украина приветствует инициативу Турции стать посредником в переговорах между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Радио Свобода, передает УНН.

“Мы приветствуем любое посредничество. По большому счету нас устроит любой формат. "Нормандский"? Давайте двигаться в "нормандском формате". Если президент Эрдоган может собрать президента Путина и президента Зеленского за одним столом, давайте сделаем это через президента Турции”, — сказал Кулеба.

Министр добавил, что шансы на урегулирование конфликта увеличатся, если иностранные партнеры займут действительно принципиальную позицию в отношении России.

“Мы страдаем от того, что у нас очень часто есть моменты, когда в ключевом эпизоде отдельные партнеры (а вы сейчас будете задавать уточняющий вопрос, а я на него отвечать не буду) занимают нейтральную позицию, вместо того, чтобы занять активную позицию. Если бы все заняли активную, принципиальную позицию по России, то этот конфликт был бы урегулирован”, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

В январе стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разговаривал с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и пригласил их обоих провести встречу в Турции.

У украинцев возникает вопрос: чего ждёт Зеленский от такой встречи? Или заведомо готов на компромиссы, удобные РФ? Так украинцы на них не готовы.