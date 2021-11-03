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История / Общество

Новый артефакт из Африки заполнил пробелы в эволюции человека

08:00, 03 ноя 2021
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Ученые сделали прорывное открытие, обнаружив свидетельства существования нового вида древних людей, которые жили в Африке около 500 000 лет назад. Этот вид получил название Homo bodoensis, и считается, что они жили в эпоху среднего плейстоцена. Исследователи считают, что они являются прямыми предками современного человека. Название bodoensis происходит от черепа, найденного в Бодо Д'ар в Эфиопии. Об этом пишет Express.

По мнению экспертов, это решающий период в истории, поскольку он также стал свидетелем появления нашего собственного вида (Homo sapiens) в Африке и наших близких родственников неандертальцев (Homo neanderthalensis) в Европе.
Но этот период также представляет собой своего рода серую зону в истории с пробелом в знаниях экспертов о природе эволюции человека в то время.
Палеоантропологи называют это время «путаницей посередине».
Ведущий автор, доктор Мирьяна Роксандич из Университета Виннипега в Канаде, сказала: «Говорить об эволюции человека в этот период времени стало невозможно из-за отсутствия надлежащей терминологии, признающей географические различия человека».
С этой новой классификацией H. bodoensis будет использоваться для описания большинства людей среднего плейстоцена из Африки и некоторых из Юго-Восточной Европы.
По словам Кристофера Бэ, соавтора исследования из отдела антропологии Гавайского университета в Маноа, цель новой классификации - «разрубить гордиев узел и дать нам возможность ясно рассказать об этом важном периоде в мире» - эволюции человека". 


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